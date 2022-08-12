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Правила въезда на оккупированные территории через Запорожскую область изменили: что нужно знать

Фото: Правила въезда на оккупированные территории через Запорожскую область изменили (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С пятницы, 12 августа, действуют новые правила въезда на оккупированные территории Украины через Запорожскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской ОВА в Facebook.

С сегодняшнего дня подавать заявки на въезд на оккупированные территории можно исключительно в электронном виде в обновленной форме. При этом вносить изменения в уже поданную заявку нельзя.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов осуществляется в составе колонн через блокпост в селе Каменское.

Формирование колонн для выезда будет происходить на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, город Запорожье. Колонны будут формироваться ежедневно с 06:00 до 17:00.

Выезд на временно оккупированную территорию возможен при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).

На пункте пропуска и блокпостах военные, представители правоохранительных и контролирующих органов имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Напомним, жителей Кочубеевской общины Херсонской области просят эвакуироваться в связи с возможным контрнаступлением российских войск.

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