Правила въезда на оккупированные территории через Запорожскую область изменили: что нужно знать

С сегодняшнего дня подавать заявки на въезд на оккупированные территории можно исключительно в электронном виде в обновленной форме. При этом вносить изменения в уже поданную заявку нельзя.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов осуществляется в составе колонн через блокпост в селе Каменское.

Формирование колонн для выезда будет происходить на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, город Запорожье. Колонны будут формироваться ежедневно с 06:00 до 17:00.

Выезд на временно оккупированную территорию возможен при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).

На пункте пропуска и блокпостах военные, представители правоохранительных и контролирующих органов имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.