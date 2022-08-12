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Правила в'їзду на окуповані території через Запорізьку область змінили: що потрібно знати

Фото: Правила в'їзду на окуповані території через Запорізьку область змінили (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З п'ятниці, 12 серпня, діють нові правила в'їзду на окуповані території України через Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луганської Facebook.

Відсьогодні подавати заявки на в'їзд на окуповані території можна виключно в електронному вигляді в оновленій формі. При цьому вносити зміни до вже поданої заявки не можна.

Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через блокпост у селі Кам'янське.

Формування Колон для виїзду відбуватиметься на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, місто Запоріжжя. Колони формуватимуться щодня з 06:00 до 17:00.

Виїзд на тимчасово окуповану територію можливий за наявності документів, що засвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар (вантаж), що перевозиться.

На пункті пропуску та блокпостах військові, представники правоохоронних та контролюючих органів мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Нагадаємо, жителів Кочубеївської громади Херсонській області просять евакуюватися у зв'язку з можливим контрнаступом російських військ.

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