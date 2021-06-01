Правила работы кредитных союзов могут изменить: Рада приняла закон за основу

В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов . Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5125 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 267 нардепов.

Закон предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых союзами, усовершенствовать систему управления союзами, требования к структуре капитала.

Кредитным союзам хотят разрешить предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Согласно проекту, повышается уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.

Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

Совершенствуется и процедура лицензирования деятельности кредитного союза. Объединяется в единую процедуру получение лицензии на деятельность кредитного союза и регистрация заявителя как финучреждения.

Предлагается выдача общей лицензии на осуществление деятельности кредитного союза; внедряется процедура изменения объема действующей лицензии (расширение/сужение перечня услуг) по заявлению союза.

Кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.

Кроме того, НБУ дают право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не соответствуют установленным нацрегулятором требованиям.

Кредитные союзы получают право передавать определенные функции, отдельные задачи и процессы в рамках таких функций на аутсорсинг объединенного кредитного союза.

Совершенствование выхода кредитного союза с рынка

Платежеспособный кредитный союз вправе добровольно ликвидироваться или присоединиться к другим кредитным союзам.

Согласно проекту, добровольная реорганизация или ликвидация кредитного союза возможна исключительно при получении разрешения от НБУ.

Процедура добровольного выхода кредитного союза с рынка осуществляется согласно утвержденному плану. В нем четко определены сроки, условия и действия органа управления союзом в рамках завершения выполнения его текущих обязательств и прекращения деятельности.

Принудительная ликвидация кредитного союза осуществляется путем аннулирования Нацбанком лицензии союза в случае признания его неплатежеспособным или по другим основаниям и обращения в суд с целью ликвидации этого союза.