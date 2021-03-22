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В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов: что предлагают

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 17:48
В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов: что предлагают Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5125.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых союзами, усовершенствовать процедуру лицензирования, систему управления союзами, требования к структуре капитала.

Предусматривается повысить уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей, ввести риск-ориентированный подход к надзору, внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

Процедуру добровольного и принудительного выхода союзов с рынка также предлагают усовершенствовать.

"Принятие законопроекта позволит создать предпосылки для функционирования стабильного, эффективного, конкурентного и прозрачного рынка кредитных союзов и повысит защищенность прав членов таких союзов. Комитет рекомендует ВР законопроект "О кредитных союзах" №5125 принять за основу", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в сентябре прошлого года Национальный банк Украины подготовил разъяснения, на что гражданам следует обращать внимание перед оформлением вклада в кредитный союз. НБУ планировал изменить регулирование, чтобы обеспечить сохранность средств граждан.

Напомним, в конце 2020 года стало известно, что возмещение по вкладам могут расширить на кредитные союзы.

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