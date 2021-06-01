Правила роботи кредитних спілок можуть змінити: Рада схвалила закон за основу

В Україні хочуть змінити правила роботи кредитних спілок . Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5125 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 267 нардепів.

Закон пропонує розширити перелік послуг, які надаються спілками, удосконалити систему управління спілками, вимоги до структури капіталу.

Кредитним спілкам хочуть дозволити надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Згідно з проектом, підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

Удосконалюється і процедура ліцензування діяльності кредитної спілки. Об'єднується в єдину процедуру отримання ліцензії на діяльність кредитної спілки та реєстрація заявника як фінустанови.

Пропонується видача загальної ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки; впроваджується процедура зміни обсягу чинної ліцензії (розширення/звуження переліку послуг) за заявою спілки.

Кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Кредитні спілки отримують право передавати певні функції, окремі задачі та процеси в рамках таких функцій на аутсорсинг об’єднаної кредитної спілки.

Удосконалення виходу кредитної спілки з ринку

Платоспроможна кредитна спілка має право добровільно ліквідуватися або приєднатися до інших кредитних спілок.

Згідно з проектом, добровільна реорганізація або ліквідація кредитної спілки можлива виключно при отриманні дозволу від НБУ.

Процедура добровільного виходу кредитної спілки з ринку здійснюється згідно із затвердженим планом. У ньому чітко визначені строки, умови та дії органу управління спілкою у межах завершення виконання її поточних зобов’язань та припинення діяльності.

Примусова ліквідація кредитної спілки здійснюється шляхом анулювання Нацбанком ліцензії спілки у разі визнання її неплатоспроможною або з інших підстав та звернення до суду з метою ліквідації цієї спілки.