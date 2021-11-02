Появился график проведения ВНО-2022: даты и предметы
Фото: обнародован график проведения ВНО 2022 (УНИАН)
Министерства образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра оценивания качества образования.
При этом до 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.
Так, тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика 23 мая
- химия 26 мая
- украинский язык, украинский язык и литература 31 мая
- математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня
- испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
- английский язык 7 июня
- история Украины 10 июня
- география 14 июня
- биология 17 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.