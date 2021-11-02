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Появился график проведения ВНО-2022: даты и предметы

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Вторник 02 ноября 2021 18:52
Появился график проведения ВНО-2022: даты и предметы Фото: обнародован график проведения ВНО 2022 (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министерства образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра оценивания качества образования.

При этом до 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.

Так, тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

  • физика 23 мая
  • химия 26 мая
  • украинский язык, украинский язык и литература 31 мая
  • математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
  • английский язык 7 июня
  • история Украины 10 июня
  • география 14 июня
  • биология 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

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