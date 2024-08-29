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Правила продажу тютюнових виробів та алкоголю в Україні можуть змінитися: деталі

Четвер 29 серпня 2024 14:15
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Правила продажу тютюнових виробів та алкоголю в Україні можуть змінитися: деталі Основними каналами торгівлі нелегальними цигарками є кіоски (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Верховній Раді пропонують вдосконалити чинне законодавство щодо регулювання та роздрібної торгівлі тютюновими виробами (тютюновою сировиною або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах) або алкоголем - чітко визначивши поняття "місце роздрібної торгівлі".

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11504 і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з даними, наведеними у пояснювальній записці, рівень нелегальної торгівлі в Україні тютюновими виробами дещо знизився (на початку 2024 року він становив 19,1% проти 25,7% наприкінці 2023 року).

При цьому основними каналами торгівлі нелегальними тютюновими виробами залишаються кіоски (33% обсягу ринку) та магазини. Саме через них продається 64% нелегальної продукції.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є шість областей України (там реалізується 67% такої продукції):

  • Дніпропетровська область - 18%
  • Одеська область - 13%
  • Київ і Київська область - 11%
  • Харківська область - 10%
  • Хмельницька область - 8%
  • Львівська область - 6%

Виходячи з цього Верховній Раді пропонують:

  • зменшити кількість місць для можливості реалізації сигарет
  • виокремити їх в окремі спеціалізовані місця для роздрібної торгівлі

На думку декого з народних депутатів, це допоможе побороти ринок нелегальних сигарет, який наразі процвітає у кіосках.

Так, законопроект №11504 пропонує вдосконалити законодавчу базу щодо регулювання та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюновою сировиною або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Для цього потрібно внести зміни до чинного закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального":

  • визначити поняття "місце роздрібної торгівлі"
  • встановити, що торговельна площа місця роздрібної торгівлі алкогольними напоями (крім пива та/або сидру і перрі (грушевого сидру без додавання спирту), та/або збродженими напоями (одержаними виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більше ніж 8,5% об. (без додавання спирту) має становити не менше 25 метрів квадратних

Згідно з пропонованим документом варіантом, місце роздрібної торгівлі визначається як місце реалізації товарів (продукції), у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, в якому проводяться розрахункові операції або місце реалізації товарів (продукції), з якого здійснюється їх відвантаження для подальшої доставки до кінцевих споживачів.

Уточнюється, що проведення розрахункових операцій у такому місці роздрібної торгівлі повинне здійснюватись:

  • або через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій
  • або через зареєстровані фіскальним сервером центрального органу виконавчої влади (що реалізує державну податкову політику) програмні реєстратори розрахункових операцій - зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів (що підтверджують виконання розрахункових операцій)
  • або у передбачених законодавством випадках - із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів)

Основне про проект закону

Проект закону №11504 про внесення змін до закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" щодо визначення місця роздрібної торгівлі було зареєстровано у Верховній Раді 20 серпня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Григорій Немиря (член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данила Гетманцева.

Правила продажу тютюнових виробів та алкоголю в Україні можуть змінитися: деталі

Проект закону №11504 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

26 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та покарання для порушників.

Читайте також, чи продаватимуть тепер вейпи та електронки в Україні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11504.

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