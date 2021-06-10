Правила отбывания админареста: Раде рекомендуют одобрить закон во втором чтении

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О правилах отбывания административного ареста" (рег. №3047а) с учетом предложений комитета", - сказано в сообщении.

В законе прописано, что лицо не позднее следующего дня со дня вступления в законную силу постановления судьи (суда) о применении админареста обязано самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции по зарегистрированному месту его жительства/пребывания. В случае неявки к лицу могут применять привод.

Перед помещением человека в изолятор временного содержания обязательно проводят медосмотр. В случае выявления противопоказаний руководство подразделения тероргана полиции обращается в суд с ходатайством об отсрочке админареста на срок до одного месяца.

Также проводится и личный досмотр лица.

У помещенных в ИВС изымаются ценные вещи, документы, деньги, а также предметы, не разрешенные для хранения в помещениях для отбывания административного ареста.

Перечень запрещенных для хранения предметов, порядок их изъятия, хранения и возврата устанавливает Министерство внутренних дел.

Согласно проекту, мужчин и женщин держат отдельно.

Не допускается размещение арестованных вместе с лицами, задержанными в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом или за совершение админправонарушения или в соответствии со статьей 151 ЗУ "О борьбе с терроризмом", и лицами, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, или осужденными к лишению свободы.