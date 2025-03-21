Правила оновили. Чи є у священників бронь від мобілізації в Україні

Державна служба з етнополітики та свободи совісті України визначила критерії, за якими релігійні організації можуть бути визнані критично важливими. Також затвердили перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, що підлягають бронюванню на період мобілізації та воєнного стану.

Хто підлягає бронюванню

До переліку посад священнослужителів, які можуть бути заброньовані, увійшли:

керівники релігійних центрів та управлінь, а також їхні заступники;

керівники релігійних громад, монастирів, духовних навчальних закладів, місіонерських товариств;

священнослужителі, які офіційно працюють у релігійних організаціях за трудовим договором та відповідають за проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та проповідницьку діяльність.

Які релігійні організації можуть вважатися критично важливими

Статус критично важливих можуть отримати ті релігійні організації, які:

зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб не пізніше 26 грудня 2024 року;

не афілійовані з іноземними релігійними структурами, діяльність яких в Україні заборонена;

не розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Офіційно внесені до Реєстру неприбуткових установ та подають фінансову звітність.

Вплив на військове капеланство

Бронювання священнослужителів здійснюватиметься з урахуванням заповненості штатних посад військових капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та інших військових формуваннях.