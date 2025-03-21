Правила оновили. Чи є у священників бронь від мобілізації в Україні

В Україні визначили, які релігійні організації можуть вважатися критично важливими. Частина священнослужителів зможе отримати бронювання під час мобілізації.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
Державна служба з етнополітики та свободи совісті України визначила критерії, за якими релігійні організації можуть бути визнані критично важливими. Також затвердили перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, що підлягають бронюванню на період мобілізації та воєнного стану.
До переліку посад священнослужителів, які можуть бути заброньовані, увійшли:
Статус критично важливих можуть отримати ті релігійні організації, які:
Офіційно внесені до Реєстру неприбуткових установ та подають фінансову звітність.
Бронювання священнослужителів здійснюватиметься з урахуванням заповненості штатних посад військових капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та інших військових формуваннях.
Нагадаємо, що 26 грудня 2024 року Кабмін передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій. При цьому на релігійні установи не поширюється вимога щодо виплати мінімальної зарплати у 20 тисяч гривень, яка діє для критично важливих підприємств.
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