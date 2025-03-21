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Правила обновили. Есть ли у священников бронь от мобилизации в Украине

Фото: Священники смогут получить бронирование от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине определили, какие религиозные организации могут считаться критически важными. Часть священнослужителей сможет получить бронирование во время мобилизации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины определила критерии, по которым религиозные организации могут быть признаны критически важными. Также утвердили перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и военного положения.

Кто подлежит бронированию

В перечень должностей священнослужителей, которые могут быть забронированы, вошли:

  • руководители религиозных центров и управлений, а также их заместители;
  • руководители религиозных общин, монастырей, духовных учебных заведений, миссионерских обществ;
  • священнослужители, которые официально работают в религиозных организациях по трудовому договору и отвечают за проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и проповедническую деятельность.

Какие религиозные организации могут считаться критически важными

Статус критически важных могут получить те религиозные организации, которые:

  • зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц не позднее 26 декабря 2024 года;
  • не аффилированы с иностранными религиозными структурами, деятельность которых в Украине запрещена;
  • не расположены на временно оккупированных территориях.

Официально внесены в Реестр неприбыльных учреждений и подают финансовую отчетность.

Влияние на военное капелланство

Бронирование священнослужителей будет осуществляться с учетом заполненности штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе и других военных формированиях.

Напомним, что 26 декабря 2024 года Кабмин предусмотрел возможность бронирования священнослужителей религиозных организаций. При этом на религиозные учреждения не распространяется требование по выплате минимальной зарплаты в 20 тысяч гривен, которое действует для критически важных предприятий.

Также мы писали, чем капеллан отличается от священника, а также - какие обязанности он имеет и для кого может осуществлять свое служение.

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