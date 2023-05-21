Правила надання субсидій в Україні змінили: кого це стосується

Кабінет міністрів змінив правила надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій. Більшість новацій буде реалізовано Пенсійним фондом без звернення громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 квітня 2023 р. № 340.
Як зазначили в прес-службі Пенсійного фонду (ПФУ), надана можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини - зареєстрованим, задекларованим або фактичним.
Реєстрація місця проживання передбачає подання заяви про реєстрацію місця проживання до реєстру територіальної громади в паперовій формі.
Декларація місця проживання передбачає подання декларації про місце проживання в електронній формі до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.
Також постановою передбачено:
Більшість змін, пов’язаних зі запровадженням новацій, буде реалізовано органами Пенсійного фонду України без звернення громадян. Однак деяким одержувачам житлових субсидій для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення її розміру потрібно звернутись до Фонду. Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб’єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством.
Також громадянам, які одержують субсидії, варто пам’ятати про необхідність інформувати органи Фонду щодо змін у майновому стані чи складі родини, якщо це впливає на призначення субсидії.
Подати необхідні документи до Фонду можна в один із способів:
Нагадаємо, на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.
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