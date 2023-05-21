Правила предоставления субсидий в Украине изменили: кого это касается

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФУ), появилась возможность предоставлять в сведениях о человеке адрес, по которому он задекларирован (ранее было возможно использование только зарегистрированного и фактического места жительства). При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека - зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Регистрация места жительства предусматривает подачу заявления о регистрации места жительства в реестр территориального общества в бумажной форме.

Декларация места жительства предусматривает представление декларации о месте жительства в электронной форме в Единый государственный веб-портал электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной громады.

Также постановлением предусмотрено:

для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины остались без централизованного снабжения тепловой энергии и/или снабжения природным газом и для обогрева жилых помещений используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы на электроэнергию для индивидуального отопления (если домохозяйства находятся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных территориях);

ограничение срока, предоставляемого для исправления ошибки в заявлении и/или декларации на время болезни заявителя - теперь такой срок можно продлевать на время болезни субсидианта, но не дольше чем до дня окончания отопительного или неотапливаемого сезона;

обязательство в течение 30 календарных дней информировать уполномоченный орган, если человек из состава домохозяйства или член семьи человека из состава домохозяйства находились за границей совокупно более 60 дней в периоде, за который учитываются доходы;

возможность назначения субсидии лицам, не менее месяца находившимся в плену, что подтверждается соответствующими сведениями и/или документами;

в случае если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства отличное от адреса домохозяйства, во время назначения жилищной субсидии не учитываются доходы лиц, которые находятся в плену или считаются безвестно отсутствующими по решению суда, или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести.

Что нужно делать гражданам

Большинство изменений, связанных с введением новаций, будут реализованы органами Пенсионного фонда Украины без обращения граждан. Однако некоторым получателям жилищных субсидий для оформления выплаты с учетом новых условий и тем самым увеличения ее размера следует обратиться в Фонд. В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену, и это подтверждается сведениями и/или документами, предоставленными уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными регистраторами, субъектами государственной регистрации, учреждениями и организациями порядке и случаях, определенных законодательством.

Также гражданам, получающим субсидии, следует помнить о необходимости информировать органы Фонда об изменениях в имущественном состоянии или составе семьи, если это влияет на назначение субсидии.

Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов: