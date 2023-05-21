Правила предоставления субсидий в Украине изменили: кого это касается

Кабинет министров изменил правила предоставления отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий. Большинство новаций будет реализовано Пенсионным фондом без обращения граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 апреля 2023 г. №340.
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФУ), появилась возможность предоставлять в сведениях о человеке адрес, по которому он задекларирован (ранее было возможно использование только зарегистрированного и фактического места жительства). При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека - зарегистрированному, задекларированному или фактическому.
Регистрация места жительства предусматривает подачу заявления о регистрации места жительства в реестр территориального общества в бумажной форме.
Декларация места жительства предусматривает представление декларации о месте жительства в электронной форме в Единый государственный веб-портал электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной громады.
Также постановлением предусмотрено:
Большинство изменений, связанных с введением новаций, будут реализованы органами Пенсионного фонда Украины без обращения граждан. Однако некоторым получателям жилищных субсидий для оформления выплаты с учетом новых условий и тем самым увеличения ее размера следует обратиться в Фонд. В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену, и это подтверждается сведениями и/или документами, предоставленными уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными регистраторами, субъектами государственной регистрации, учреждениями и организациями порядке и случаях, определенных законодательством.
Также гражданам, получающим субсидии, следует помнить о необходимости информировать органы Фонда об изменениях в имущественном состоянии или составе семьи, если это влияет на назначение субсидии.
Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
Напомним, на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 млн семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.
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