Правила карантина в Украине: что нужно знать об ограничениях и штрафах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За нарушение карантина предусмотрено от 17 тыс. грн штрафа до 8 лет тюрьмы

В связи с угрозой распространения коронавируса, 12 марта в Украине был введен карантин. Из-за роста заболеваемости СOVID-19 в последующие несколько дней условия карантинного режима ужесточились. Подробно о всех действующих ограничениях и ответственности за их нарушение - на РБК-Украина.

Что запрещено во время карантина

Кабинет министров принял решение объявить карантин по всей территории страны с 12 марта до 3 апреля с целью предотвращения вспышки коронавируса.

16 марта правительство ввело ряд дополнительных мер, а Верховная рада приняла законопроект для противодействия распространению инфекции.

В данный момент в Украине установлены следующие ограничения:

все образовательные учреждения не работают;

запрещены массовые собрания людей количеством более 10 человек;

закрыты развлекательные центры, кинотеатры, музеи и другие заведения культуры и досуга;

приостановлена работа торговых центров и рынков, за исключением продовольственных секторов и продуктовых супермаркетов;

закрыты заведения бытового обслуживания и сферы услуг (салоны красоты, спортзалы и т.д.);

ограничена работа заведений общепита (кафе и рестораны не принимают посетителей, но могут выполнять доставку на заказ);

в медицинских учреждениях приостановлено проведение плановых операций (исключением являются срочные и неотложные);

запрещен въезд на территорию страны иностранным гражданам.

Стоит отметить, что на 18 марта в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях действует режим чрезвычайной ситуации.

Помимо общенациональных карантинных мер, в данных регионах не работает общественный транспорт, населению не рекомендовано покидать дома без крайней необходимости, установлен график работы для продуктовых магазинов.

Ограничено транспортное сообщение

Усиленный карантинный режим в Украине распространяется на все виды транспорта (за исключением личного).

Пункты пропуска через украинскую границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения были закрыты с полуночи 17 марта. С этого же дня "Укрзализныця" отменила все международные поезда.

Жесткие ограничения установлены для внутренних перевозок:

17 марта была приостановлена работа метро в Киеве, Днепре, Харькове;

железнодорожное сообщение внутри страны было остановлено с 12:00 18 марта;

ж/д вокзалы закрыты для посетителей, кроме касс, где можно оформить возврат билетов;

введен запрет на регулярные и нерегулярные автобусные перевозки междугороднего, межобластного и внутриобластного сообщения;

автобусам запрещен въезд на территорию автостанций, владельцам автостанций запрещено продавать билеты автоперевозчикам;

с 12:00 18 марта в городских троллейбусах, маршрутках, автобусах, трамвайных вагонах количество пассажиров не должно превышать 10 человек.

В Киеве установлено дополнительное ограничение на проезд в городском транспорте - у пассажиров обязательно наличие масок.

Контроль за соблюдением правил карантина в транспорте осуществляют правоохранительные органы.

Чем грозит нарушение карантина

В принятом ВР законопроекте о мерах борьбы с коронавирусом предусмотрено усиление ответственности за нарушение карантинного режима:

штраф от 17 до 34 тыс. грн - для граждан;

штраф от 34 до 170 тыс. грн - для должностных лиц.

В случае, если нарушение правил карантина было умышленным и привело к распространению болезни, виновному грозит уголовная ответственность в виде:

штрафа от 17 до 51 тыс. грн.;

либо арест на 6 месяцев;

либо ограничение свободы на 3 года.

Несоблюдение правил карантина, приведшее к гибели людей или другим тяжелым последствиям, карается лишением свободы на 5-8 лет.

Напомним, из-за коронавируса был приостановлен весенний призыв на срочную службу в армию.

Также в связи с карантином в ВСУ ввели ограничения. Военнослужащим запретили командировки и разрешили работать по месту жительства.