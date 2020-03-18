Правила карантина в Украине: что нужно знать об ограничениях и штрафах

За нарушение карантина предусмотрено от 17 тыс. грн штрафа до 8 лет тюрьмы
В связи с угрозой распространения коронавируса, 12 марта в Украине был введен карантин. Из-за роста заболеваемости СOVID-19 в последующие несколько дней условия карантинного режима ужесточились. Подробно о всех действующих ограничениях и ответственности за их нарушение - на РБК-Украина.
Что запрещено во время карантина
Кабинет министров принял решение объявить карантин по всей территории страны с 12 марта до 3 апреля с целью предотвращения вспышки коронавируса.
16 марта правительство ввело ряд дополнительных мер, а Верховная рада приняла законопроект для противодействия распространению инфекции.
В данный момент в Украине установлены следующие ограничения:
Стоит отметить, что на 18 марта в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях действует режим чрезвычайной ситуации.
Помимо общенациональных карантинных мер, в данных регионах не работает общественный транспорт, населению не рекомендовано покидать дома без крайней необходимости, установлен график работы для продуктовых магазинов.
Ограничено транспортное сообщение
Усиленный карантинный режим в Украине распространяется на все виды транспорта (за исключением личного).
Пункты пропуска через украинскую границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения были закрыты с полуночи 17 марта. С этого же дня "Укрзализныця" отменила все международные поезда.
Жесткие ограничения установлены для внутренних перевозок:
В Киеве установлено дополнительное ограничение на проезд в городском транспорте - у пассажиров обязательно наличие масок.
Контроль за соблюдением правил карантина в транспорте осуществляют правоохранительные органы.
Чем грозит нарушение карантина
В принятом ВР законопроекте о мерах борьбы с коронавирусом предусмотрено усиление ответственности за нарушение карантинного режима:
В случае, если нарушение правил карантина было умышленным и привело к распространению болезни, виновному грозит уголовная ответственность в виде:
Несоблюдение правил карантина, приведшее к гибели людей или другим тяжелым последствиям, карается лишением свободы на 5-8 лет.
Напомним, из-за коронавируса был приостановлен весенний призыв на срочную службу в армию.
Также в связи с карантином в ВСУ ввели ограничения. Военнослужащим запретили командировки и разрешили работать по месту жительства.