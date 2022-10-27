Правила гри змінились. МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону

За словами міністра, важливо, аби країни НАТО почали витрачати 3% ВВП на оборону.

"Автократи інвестують у зброю. Вони вірять у силу зброї. Для захисту наших цінностей та порядку, заснованого на правилах, нам також необхідно інвестувати у зброю", - заявив Рейнсалу.

Міністр зауважив, що чисельність військ слід не скорочувати, а збільшувати, щоб не "ніяких невірних інтерпретаційних сигналів щодо Росії".

Також голова МЗС закликав Захід посилити допогу Україні та направити більше важкого озброєння.

"Нам потрібно дивитися на українську перемогу. Тоді нам не буде соромно дивитися у дзеркало", - додав міністр.