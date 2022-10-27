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Правила игры изменились. МИД Эстонии призвал НАТО больше тратить на оборону

Фото: Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война на территории Украины изменила правила игры в мире, считает глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. НАТО должно начать больше тратить на оборону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам министра, важно, чтобы страны НАТО начали тратить 3% ВВП на оборону.

"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", - заявил Рейнсалу.

Министр отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России".

Также глава МИД призвал Запад усилить помощь Украине и направить больше тяжелого вооружения.

"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония планирует закупить и установить дополнительные сирены извещения об угрозе.

Между тем, Украина согласовала с Эстонией дальнейшие шаги по убеждению западных партнеров дать больше ПВО.

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