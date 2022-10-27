Правила игры изменились. МИД Эстонии призвал НАТО больше тратить на оборону

По словам министра, важно, чтобы страны НАТО начали тратить 3% ВВП на оборону.

"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", - заявил Рейнсалу.

Министр отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России".

Также глава МИД призвал Запад усилить помощь Украине и направить больше тяжелого вооружения.

"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало", - добавил министр.