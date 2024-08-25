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Правила дорожнього руху для велосипедистів: що потрібно знати

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху та зобов'язані знати й дотримуватись ПДР.

Патрульна поліція регулярно виявляє випадки порушення ПДР велосипедистами, що підкреслює важливість профілактичної роботи з керманичами двоколісних транспортних засобів.

За порушення ПДР велосипедисти можуть отримати значні штрафи. Зокрема, за неправильне керування велосипедом штраф обійдеться в 340 гривень.

Якщо порушення вчинене в стані алкогольного сп'яніння, штраф зростає до 680 гривень. У випадку, якщо порушення спричинило аварійну ситуацію, штраф може досягати 850 гривень, або ж порушник може бути призначений до громадських робіт на строк від 20 до 40 годин.

Щоб забезпечити безпеку на дорогах, велосипедистам слід дотримуватися ключових правил. Зокрема:

  • Велосипедисти повинні рухатися виключно по велодоріжках. Якщо вони відсутні, слід їхати по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.

  • Велосипедистам дозволяється рухатися по проїзній частині тільки з 14-річного віку.

  • Велосипед повинен бути оснащений справними гальмами, звуковим сигналом та світловідбивачами: білого кольору спереду, червоного позаду та жовтогарячого по боках.

  • Для безпеки в темну пору доби або при недостатній видимості на велосипеді має бути встановлений і увімкнений ліхтар або фара.

Дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку на дорозі. 

Раніше повідомлялося, як можуть покарати велосипедиста за наїзд на пішохода.

Крім того, за що ще можуть карати велосипедистів і водіїв самокатів.

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ПДРВелосипедШтрафи