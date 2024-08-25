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Правила дорожного движения для велосипедистов: что нужно знать

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны знать и соблюдать ПДД.

Патрульная полиция регулярно выявляет случаи нарушения ПДД велосипедистами, что подчеркивает важность профилактической работы с руководителями двухколесных транспортных средств.

За нарушение ПДД велосипедисты могут получить значительные штрафы. В частности, за неправильное управление велосипедом штраф обойдется в 340 гривен.

Если нарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения, штраф возрастает до 680 гривен. В случае, если нарушение повлекло аварийную ситуацию, штраф может достигать 850 гривен, или же нарушитель может быть назначен к общественным работам на срок от 20 до 40 часов.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, велосипедистам следует придерживаться ключевых правил. В частности:

  • Велосипедисты должны двигаться исключительно по велодорожкам. Если они отсутствуют, следует ехать по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд.
  • Велосипедистам разрешается двигаться по проезжей части только с 14-летнего возраста.
  • Велосипед должен быть оснащен исправными тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями: белого цвета спереди, красного сзади и оранжевого по бокам.
  • Для безопасности в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность на дороге. 

Ранее сообщалось, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.

Кроме того, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.

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