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Правила дорожнього руху для пішоходів: поліція нагадала, що заборонено

Ілюстративне фото: в Україні за порушення ПДД можуть оштрафувати пішоходів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні діє низка правил дорожнього руху, однак вони стосуються не лише автомобілів та іншого транспорту, а й пішоходів.

Про те, які є првила дорожнього руху для пішоходів розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

У поліції нагадали, що учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пішоходи. Тож, за порушення ПДР і на них можуть накладатися штрафи.

Пішоходам забороняється:

  • виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
  • раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
  • допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
  • переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках;
  • затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
  • рухатися автомагістраллю чи дорогою для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

Раніше РБК-Україна розповідало про правила паркування, штрафи та інші можливі санкції. Також стало відомо, що буде, якщо в авто немає знаку аварійної зупинки.

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