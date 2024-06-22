Правила дорожного движения для пешеходов: полиция напомнила, что запрещено

В полиции напомнили, что участниками дорожного движения не только водители, но и пешеходы. За нарушение ПДД и на них могут налагаться штрафы.

Пешеходам запрещается:

выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Ранее РБК-Украина рассказывала о правилах парковки, штрафах и других возможных санкциях. Также стало известно, что будет, если в автомобиле нет знака аварийной остановки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.