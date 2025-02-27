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В праві навіть діти: з якого віку можна володіти авто в Україні

Четвер 27 лютого 2025 10:05
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В праві навіть діти: з якого віку можна володіти авто в Україні Фото: з якого віку можна володіти авто в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не будемо зараз говорити про причини, чому може виникнути така потреба, але ж ситуація цілком реальна: іноді рідні хочуть записати автомобіль на маленького громадянина. Як це зробити?

Про те, як зробити дитину власником автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як і в інших випадках оформлення угод стосовно транспортних засобів, реєстрація автомобіля на дитину виконується у Сервісному центрі МВС. Але перш ніж нанести туди візит, бажано вивчити деякі тонкощі цього питання.

З якого віку дитина може володіти автомобілем

З Постанови Кабміну України №1388 від 7.09.1998 р. (пункт 23), зрозуміло, що зареєструвати автомобіль можна на громадянина, якому виповнилося 14 років. Але, якщо машину дитина отримує у спадщину, вона може бути і молодшого віку.

Однією з принципових умов реєстрації машини на дитину є наявність письмової згоди батьків або піклувальників дитини – і вона має бути завірена нотаріусом.

Момент важливий, адже не всі батьки розуміють, що разом з отриманням дитиною автомобіля у власність вона отримує і деякі ризики. Яких, певна річ, сама дитина через свою недосвідченість в подібних питаннях усвідомити не може.

В праві навіть діти: з якого віку можна володіти авто в Україні

З чого починати реєстрацію машини на дитину

Є два шляхи зареєструвати машину на неповнолітнього: авто має бути попередньо або подаровано йому, або продано. Відповідна угода, про дарування або продаж, складається у сервісному центрі МВС безпосередньо під час реєстрації (перереєстрації) машини на дитину як нового власника.

Другий спосіб – спершу у нотаріуса юридично оформити власність на дитину, а потім так само зареєструвати машину на неї вже у Сервісному центрі. Щоправда, другий шлях здається нам більш громіздким і витратним, він відбере більше часу і грошей, ніж оформлення всіх послуг під час одного візиту у СЦ МВС.

Що потрібно для реєстрації машини на дитину

Щоб зареєструвати автомобіль на маленького громадянина, потрібно завітати до найближчого Сервісного центру МВС разом з таким комплектом документів:

  • Паспорт неповнолітнього громадянина (якщо є);
  • Паспорти батьків (офіційних піклувальників) дитини;
  • Ідентифікаційні коди дитини та батьків (піклувальників);
  • Технічний паспорт автомобіля (якщо машина нова, то відповідні документи з автосалону);
  • Нотаріально завірена згода батьків на реєстрацію авто на їхню дитину.

Сам процес реєстрації автомобіля на неповнолітнього громадянина не відрізняється від оформлення машини на дорослу людину. Проте, в Сервісному центрі в реєстраційні документи транспортного засобу внесуть інформацію про батьків (піклувальників). Також в паперах з’явиться позначка про те, що забороняється перереєстрація цього авто з метою відчуження. І зняття його з обліку теж не дозволяється без дозволу батьків та дозволу державного органу опіки та піклування.

Зазначені обмеження щодо розпорядженням рухомим майном будуть автоматично зняті, коли власникові виповниться 18 років.

В праві навіть діти: з якого віку можна володіти авто в Україні

Коротко

Певно, ще при реєстрації автомобіля на вашого нащадка треба буде акцентувати його увагу, що юридичне володіння автомобілем не означає можливість керувати ним до настання 18-річчя і отримання водійського посвідчення. Адже крім іншого, за передання керування машиною людині без прав відповідати перед Законом доведеться батькам.

При підготовці статті були використані Постанова Кабінету Міністрів України №1388 від 7.09.1998 р. та матеріали Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, що краще для авто: навіс, гараж чи паркінг.

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