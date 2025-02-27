В праві навіть діти: з якого віку можна володіти авто в Україні

Не будемо зараз говорити про причини, чому може виникнути така потреба, але ж ситуація цілком реальна: іноді рідні хочуть записати автомобіль на маленького громадянина. Як це зробити?

Як і в інших випадках оформлення угод стосовно транспортних засобів, реєстрація автомобіля на дитину виконується у Сервісному центрі МВС. Але перш ніж нанести туди візит, бажано вивчити деякі тонкощі цього питання.

З якого віку дитина може володіти автомобілем

З Постанови Кабміну України №1388 від 7.09.1998 р. (пункт 23), зрозуміло, що зареєструвати автомобіль можна на громадянина, якому виповнилося 14 років. Але, якщо машину дитина отримує у спадщину, вона може бути і молодшого віку.

Однією з принципових умов реєстрації машини на дитину є наявність письмової згоди батьків або піклувальників дитини – і вона має бути завірена нотаріусом.

Момент важливий, адже не всі батьки розуміють, що разом з отриманням дитиною автомобіля у власність вона отримує і деякі ризики. Яких, певна річ, сама дитина через свою недосвідченість в подібних питаннях усвідомити не може.

З чого починати реєстрацію машини на дитину

Є два шляхи зареєструвати машину на неповнолітнього: авто має бути попередньо або подаровано йому, або продано. Відповідна угода, про дарування або продаж, складається у сервісному центрі МВС безпосередньо під час реєстрації (перереєстрації) машини на дитину як нового власника.

Другий спосіб – спершу у нотаріуса юридично оформити власність на дитину, а потім так само зареєструвати машину на неї вже у Сервісному центрі. Щоправда, другий шлях здається нам більш громіздким і витратним, він відбере більше часу і грошей, ніж оформлення всіх послуг під час одного візиту у СЦ МВС.

Що потрібно для реєстрації машини на дитину

Щоб зареєструвати автомобіль на маленького громадянина, потрібно завітати до найближчого Сервісного центру МВС разом з таким комплектом документів:

Паспорт неповнолітнього громадянина (якщо є);

Паспорти батьків (офіційних піклувальників) дитини;

Ідентифікаційні коди дитини та батьків (піклувальників);

Технічний паспорт автомобіля (якщо машина нова, то відповідні документи з автосалону);

Нотаріально завірена згода батьків на реєстрацію авто на їхню дитину.

Сам процес реєстрації автомобіля на неповнолітнього громадянина не відрізняється від оформлення машини на дорослу людину. Проте, в Сервісному центрі в реєстраційні документи транспортного засобу внесуть інформацію про батьків (піклувальників). Також в паперах з’явиться позначка про те, що забороняється перереєстрація цього авто з метою відчуження. І зняття його з обліку теж не дозволяється без дозволу батьків та дозволу державного органу опіки та піклування.

Зазначені обмеження щодо розпорядженням рухомим майном будуть автоматично зняті, коли власникові виповниться 18 років.

Коротко

Певно, ще при реєстрації автомобіля на вашого нащадка треба буде акцентувати його увагу, що юридичне володіння автомобілем не означає можливість керувати ним до настання 18-річчя і отримання водійського посвідчення. Адже крім іншого, за передання керування машиною людині без прав відповідати перед Законом доведеться батькам.

При підготовці статті були використані Постанова Кабінету Міністрів України №1388 від 7.09.1998 р. та матеріали Головного сервісного центру МВС.