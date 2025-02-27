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В праве даже дети: с какого возраста можно владеть авто в Украине

Четверг 27 февраля 2025 10:05
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В праве даже дети: с какого возраста можно владеть авто в Украине Фото: с какого возраста можно владеть авто в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не будем сейчас говорить о причинах, почему может возникнуть такая потребность, но ведь ситуация вполне реальная: иногда родные хотят записать автомобиль на маленького гражданина. Как это сделать?

О том, как сделать ребенка владельцем автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.

Как и в других случаях оформления сделок в отношении транспортных средств, регистрация автомобиля на ребенка выполняется в Сервисном центре МВД. Но прежде чем нанести туда визит, желательно изучить некоторые тонкости этого вопроса.

С какого возраста ребенок может владеть автомобилем

Из Постановления Кабмина Украины №1388 от 7.09.1998 г. (пункт 23), понятно, что зарегистрировать автомобиль можно на гражданина, которому исполнилось 14 лет. Но, если машину ребенок получает по наследству, он может быть и младшего возраста.

Одним из принципиальных условий регистрации машины на ребенка является наличие письменного согласия родителей или попечителей ребенка - и оно должно быть заверено нотариусом.

Момент важный, ведь не все родители понимают, что вместе с получением ребенком автомобиля в собственность он получает и некоторые риски. Которых, конечно, сам ребенок из-за своей неопытности в подобных вопросах осознать не может.

В праве даже дети: с какого возраста можно владеть авто в Украине

С чего начинать регистрацию машины на ребенка

Есть два пути зарегистрировать машину на несовершеннолетнего: авто должно быть предварительно либо подарено ему, либо продано. Соответствующее соглашение, о дарении или продаже, составляется в сервисном центре МВД непосредственно при регистрации (перерегистрации) машины на ребенка как нового владельца.

Второй способ - сначала у нотариуса юридически оформить собственность на ребенка, а затем так же зарегистрировать машину на него уже в Сервисном центре. Правда, второй путь кажется нам более громоздким и затратным, он отберет больше времени и денег, чем оформление всех услуг во время одного визита в СЦ МВД.

Что нужно для регистрации машины на ребенка

Чтобы зарегистрировать автомобиль на маленького гражданина, нужно посетить ближайший Сервисный центр МВД вместе с таким комплектом документов:

  • Паспорт несовершеннолетнего гражданина (если есть);
  • Паспорта родителей (официальных опекунов) ребенка;
  • Идентификационные коды ребенка и родителей (попечителей);
  • Технический паспорт автомобиля (если машина новая, то соответствующие документы из автосалона);
  • Нотариально заверенное согласие родителей на регистрацию авто на их ребенка.

Сам процесс регистрации автомобиля на несовершеннолетнего гражданина не отличается от оформления машины на взрослого человека. Однако, в Сервисном центре в регистрационные документы транспортного средства внесут информацию о родителях (попечителях). Также в бумагах появится пометка о том, что запрещается перерегистрация этого авто с целью отчуждения. И снятие его с учета тоже не разрешается без разрешения родителей и разрешения государственного органа опеки и попечительства.

Указанные ограничения по распоряжению движимым имуществом будут автоматически сняты, когда владельцу исполнится 18 лет.

В праве даже дети: с какого возраста можно владеть авто в Украине

Коротко

Вероятно, еще при регистрации автомобиля на вашего потомка надо будет акцентировать его внимание, что юридическое владение автомобилем не означает возможность управлять им до наступления 18-летия и получения водительского удостоверения. Ведь помимо прочего, за передачу управления машиной человеку без прав отвечать перед Законом придется родителям.

При подготовке статьи были использованы Постановление Кабинета Министров Украины №1388 от 7.09.1998 г. и материалы Главного сервисного центра МВД.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, что лучше для авто: навес, гараж или паркинг.

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