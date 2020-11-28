Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего нашего государства, - Порошенко

Правда о преступлениях тоталитарного режима против украинского народа - это не просто дань памяти миллионов умерших от голода. Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего нашего государства.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Вместе с супругой Мариной Порошенко, народными депутатами от "Европейской солидарности" пятый президент почтил память умерших от голода украинцев во время акции "Зажги свечу" на территории Мемориала жертв Голодомора.

"В этот день я вспоминаю, что я и наша команда принимали участие в принятии большого количества законов. Законов, которые сыграли огромную роль в создании государства Украины. В общем я посчитал, что их было более 600. И о децентрализации, и о безвизе, и про европейский вектор развития. Но совершенно отдельной строкой стоит закон, который был принят 28 ноября 2006 года. Закон об увековечении памяти Голодомора и признания Голодомора геноцидом. В развитие этого большое количество законов - о декоммунизации, о раскрытии преступлений империи - позволяла нам делать этот вклад в формирование государственности", - сказал Порошенко.

По его мнению, роль этой правды очень трудно преувеличить, потому что это правда, как Украина спасалась от империи, какую роль сыграла империя в уничтожении украинского народа.

Порошенко подчеркнул, что с 2014 по 2019 годы усилиями украинских дипломатов, политиков, диаспоры большое количество государств признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Это тоже - раскрытие правды миру", - отметил Порошенко, особенно отметив резолюции обеих палат Конгресса США.

Он также надеется, что придет понимание, что Голодомор - это не про прошлое и не только про империю.

"Голодомор и чествование памяти миллионов украинцев - это про наше европейское будущее, которое точно не лежит в сфере интересов российского оккупанта", - убежден Порошенко.

Напомним, в Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу". Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в ноябре 2019 года 82% граждан считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Отрицают Голодомор-геноцид - 11% граждан, колеблются - 7% респондентов.