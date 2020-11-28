Правда про Голодомор потрібна для європейського майбутнього нашої держави, - Порошенко

Правда про злочини тоталітарного режиму проти українського народу - це не просто данина пам’яті мільйонів померлих від голоду. Правда про Голодомор потрібна для європейського майбутнього нашої держави.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Разом з дружиною Мариною Порошенко, народними депутатами від "Європейської солідарності" п’ятий президент вшанував пам’ять померлих від голоду українців під час акції "Запали свічку" на території Меморіалу жертв Голодомору.

"У цей день я згадую, що я і наша команда брали участь у прийнятті великої кількості законів. Законів, які відіграли величезну роль в державотворенні України. Загалом я порахував, що їх було понад 600. І про децентралізацію, і про безвіз, і про європейський вектор розвитку. Але абсолютно окремим рядком стоїть закон, який був прийнятий 28 листопада 2006 року. Закон про увічнення пам’яті Голодомору і визнання Голодомору геноцидом. У розвиток цього велика кількість законів - про декомунізацію, про розкриття злочинів імперії - дозволяла нам робити цей внесок у формування державності", - сказав Порошенко.

На його думку, роль цієї правди дуже важко перебільшити, бо це правда, як Україна рятувалася від імперії, яку роль відіграла імперія у знищенні українського народу.

Порошенко наголосив, що з 2014 по 2019 роки зусиллями українських дипломатів, політиків, діаспори велика кількість держав визнала Голодомор геноцидом українського народу.

"Це теж - розкриття правди світові", - зазначив Порошенко, особливо відзначивши резолюції обох палат Конгресу США.

Він також сподівається, що прийде розуміння, що Голодомор - це не про минуле і не тільки про імперію.

"Голодомор і вшанування пам‘яті мільйонів українців - це про наше європейське майбутнє, яке точно не лежить у сфері інтересів російського окупанта", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 28 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні розпочинається акція "Запали свічку". Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у листопаді 2019 року 82% громадян вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Заперечують Голодомор-геноцид - 11% громадян, коливаються - 7% респондентів.