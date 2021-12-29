UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным

Автор: Валерия Полищук

Со среды, 29 декабря, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что теперь электронными версиями документов в "Дия" можно будет пользоваться где угодно без необходимости предоставлять физический аналог.

"Режим без бумаг в Украине уверенно набирает обороты. Загружайте приложение "Дия", генерируйте электронные документы и наслаждайтесь преимуществами диджитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, с 28 декабря в Украине начали выдавать обновленные водительские права.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияВодительские права