RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Права, техпаспорт і студквиток в "Дія" прирівняли до паперових

Автор: Валерія Поліщук

З середи, 29 грудня, в Україні цифрові аналоги водійських прав, технічного паспорта та студентського квитка прирівняли до паперових. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія".

"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: від сьогодні цифрові водійські права, техпаспорт і студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що тепер електронними версіями документів в "Дія" можна буде користуватися де завгодно без необхідності надавати фізичний аналог.

"Режим без паперів в Україні впевнено набирає обертів. Завантажуйте додаток "Дія", генеруйте електронні документи і насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 28 грудня в Україні почали видавати оновлені водійські права.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяВодійське посвідчення