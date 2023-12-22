Права рука Путіна. WSJ дізналося роль Патрушева у загибелі Пригожина

Загибель колишнього ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина могла бути вбивством, спланованим у Кремлі. Ймовірно, до його організації міг бути причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на представників західних спецслужб та колишнього офіцера російської розвідки зазначає, що Патрушев ще влітку 2022 року почав попереджати російського диктатора Володимира Путіна про зростаючий вплив Пригожина. Тоді Путін пропустив повз вуха попередження, зокрема, через роль"вагнерівців" у війні проти України.

Колишній офіцер російської розвідки стверджує, що все змінилося у жовтні 2022 року. Тоді Пригожин подзвонив Путіну і нібито у грубій формі поскаржився на нестачу снарядів. Цю розмову чув Патрушев, який потім переконав диктатора, що Пригожин став небезпечним і перестав шанувати авторитет Кремля.

WSJ заявляє, що до грудня 2022 року стало ясно, що Патрушев переміг. Путін ігнорував публічні заяви Пригожина, а також його дзвінки.

За даними видання, коли Пригожин підняв бунт, Патрушев взяв ситуацію у свої руки. Він став на оборону Кремля, дзвонив офіцерам, лояльним до "Вагнера", аби ті переконали Пригожина зупинитися. Сам Пригожин, як зазначає WSJ, дзвінки з Кремля ігнорував.

Патрушев також зателефонував до Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва у спробі знайти посередників. За інформацією джерел видання, Казахстан був страховкою у разі найгіршого сценарію, якщо російська армія не зможе зупинити бунт. Очікувалося, що Казахстан мав направити свої сили, але Токаєв відмовив.

За словами колишнього офіцера російської розвідки, на початку серпня 2023 року Патрушев наказав своєму помічникові розпочати підготовку операції з усунення Пригожина. Представники західних спецслужб стверджують, що Путін не заперечував.

WSJ зазначає, що у момент, коли літак Пригожина перевіряли у московському аеропорту, під крило підклали невелику бомбу. Це і стало причиною аварії. Усі 10 людей, які перебували на борту, у тому числі Пригожин та командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, загинули.

У Кремлі ж заявляють, що причиною падіння літака нібито був підрив гранати. Путін у жовтні заявляв, що у тілах загиблих пасажирів літака виявили фрагменти ручних гранат.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Загиблого ватажка "вагнерівців" поховали таємно на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.