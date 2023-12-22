Правая рука Путина. WSJ узнало роль Патрушева в гибели Пригожина

Гибель бывшего главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина могла быть убийством, спланированным в Кремле. Вероятно, к его организации мог быть причастен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки отмечает, что Патрушев еще летом 2022 начал предупреждать российского диктатора Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Тогда Путин пропустил мимо ушей предупреждение, в частности, из-за роли "вагнеровцев" в войне против Украины.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года. Тогда Пригожин позвонил Путину и якобы в грубой форме пожаловался на нехватку снарядов. Этот разговор слышал Патрушев, потом убедивший диктатора, что Пригожин стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

WSJ заявляет, что к декабрю 2022 стало ясно, что Патрушев победил. Путин игнорировал публичные заявления Пригожина и его звонки.

По данным издания, когда Пригожин поднял бунт, Патрушев взял ситуацию в свои руки. Он встал на оборону Кремля, звонил офицерам, лояльным к "Вагнеру", чтобы те убедили Пригожина остановиться. Сам Пригожин, как отмечает WSJ, звонки из Кремля игнорировал.

Патрушев также позвонил Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву в попытке найти посредников. По информации источников издания, Казахстан был страховкой в случае худшего сценария, если российская армия не сможет остановить бунт. Ожидалось, что Казахстан должен был направить свои силы, но Токаев отказал.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа 2023 Патрушев приказал своему помощнику начать подготовку операции по устранению Пригожина. Представители западных спецслужб утверждают, что Путин не возражал.

WSJ отмечает, что в момент, когда самолет Пригожина проверяли в московском аэропорту, под крыло подложили небольшую бомбу. Это и послужило причиной аварии. Все 10 находившихся на борту человек, в том числе Пригожин и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, погибли.

В Кремле же заявляют, что причиной падения самолета был якобы подрыв гранаты. Путин в октябре заявлял, что в телах погибших пассажиров самолет обнаружили фрагменты ручных гранат.

Гибель Пригожина

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Погибшего предводителя "вагнеровцев" похоронили тайно на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание прошло в закрытом формате.