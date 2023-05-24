UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Права позичальників під час воєнного стану: що варто знати про кредити

Фото: штрафи за кредитами в Україні не діють під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У зв'язку з воєнним станом в Україні законодавство не передбачає скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним, тому позичальник повинен сплачувати суму кредиту та нараховані відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.

Водночас, протягом періоду дії воєнного стану, у випадку прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за кредитним договором, не можуть застосовуватись штрафні санкції.

Особливості виконання зобов'язань за кредитом в умовах воєнного стану такі:

  • За прострочення зобов'язань за кредитом не нараховуються штрафні санкції, включаючи штрафи, пені та інші платежі, передбачені кредитним договором.
  • Кредитор не має права збільшити процентну ставку за користування кредитом у разі невиконання зобов'язань. Це правило діє за винятком випадків, коли договір передбачає зміну процентної ставки.
  • Всі штрафи, пені та інші платежі, передбачені договором про споживчий кредит за прострочення виконання зобов'язань, нараховані з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню.

Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
кредити