Права позичальників під час воєнного стану: що варто знати про кредити

У зв'язку з воєнним станом в Україні законодавство не передбачає скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним, тому позичальник повинен сплачувати суму кредиту та нараховані відсотки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.
Водночас, протягом періоду дії воєнного стану, у випадку прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за кредитним договором, не можуть застосовуватись штрафні санкції.
Особливості виконання зобов'язань за кредитом в умовах воєнного стану такі:
Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.
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