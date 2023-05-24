Права заемщиков во время военного положения: что следует знать о кредитах

В связи с военным положением в Украине законодательство не предусматривает отмены начисления процентов за пользование кредитными деньгами. Такое начисление правомерно, поэтому заемщик должен платить сумму кредита и начисленные проценты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмана.
В то же время, в течение периода действия военного положения, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по кредитному договору, не могут применяться штрафные санкции.
Особенности выполнения обязательств по кредиту в условиях военного положения следующие:
Напомним, Национальный банк предлагает законодательно ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. Сейчас они в среднем составляют 1500% годовых.
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