Права пасажирів громадського автомобільного транспорту: що варто знати при проїзді

Згідно з визначеною статтею 4 Закону України "Про захист прав споживачів" та відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, пасажири мають право на безпечне і високоякісне перевезення.

Також користувачі громадського автомобільного транспорту можуть висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення та отримувати інформацію про послуги з перевезень.

Права на перевезення додаткового багажу

Пасажири мають право перевозити тварин у встановленому законодавством порядку. Також вони можуть перевозити безоплатно одну одиницю багажу в разі поїздки на маршруті міського або приміського сполучення за умови, що його розміри не перевищують 100/50/30 сантиметрів, вагою до 20 кілограмів.

Крім того, їм надається право гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно з тарифом за кожну з них та безоплатно перевозити одну одиницю ручної поклажі у салоні транспортного засобу в разі поїздки на маршруті міжміського або міжнародного сполучення.

Користувачі послугами громадського автомобільного транспорту можуть оголошувати цінність багажу та безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш як дві одиниці на міських та приміських маршрутах.

Додаткові пасажири та компенсація

Пасажири мають право на безоплатне перевезення з собою однієї дитини віком до шести років без права зайняття нею окремого місця.

Також ті, хто придбав квиток, можуть розраховувати на компенсацію заподіяної шкоди.

Хто контролює дотримання правил

У відомсті зазначають, що державний контроль за дотриманням передбачених цими правилами вимог покладається на Державну службу України з безпеки на транспорті, Національну поліцію та органи Держпродспоживслужби.

Якщо у пасажира виникнуть претензії стосовно якості транспортних послуг та відмови перевізника задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів, він має право звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби, Державної служби України з безпеки на транспорті або Національної поліції.

"Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.