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Працюють санкції. Російська нафта впала нижче цінової межі

Фото: російська нафта впала нижче цінової межі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загалом розрахункова ціна на Urals на умовах FOB під час доставки з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

"Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі і в деяких випадках нижчі, це очевидний тренд", – сказав анонімний співрозмовник агентства.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

У жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

На початку листопада США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.

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