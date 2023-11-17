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Работают санкции. Российская нефть упала ниже ценового предела

Фото: российская нефть упала ниже ценового предела (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась к установленному странами G7 санкционному уровню 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В целом расчетная цена на Urals на условиях FOB при доставке из Балтики в Индию 17 ноября упала до 58-59 долларов за баррель.

"Цены на Urals вплотную приблизились к уровню ценового потолка и в некоторых случаях ниже, это очевидный тренд", - сказал анонимный собеседник агентства.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, необходимым для производства электроники.

В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

В начале ноября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.

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