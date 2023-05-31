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Працюють над розширення сполучення. УЗ запустила тестовий потяг Київ - Варшава

Фото: УЗ запустила тестовий потяг Київ - Варшава (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 31 травня, в рейс вирушив тестовий потяг Київ - Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця".

Як відзначає пресслужба, напрямок Київ - Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.

Що робить "Укрзалізниця" для покращення ситуації:

  • провела переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою;
  • отримала технічні погодження від польського регулятора UTK;
  • виконала успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Укрзалізниці" нещодавно нагадали про те, як краще дістатись до Польщі.

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УкрзалізницяВаршаваКиїв