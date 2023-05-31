Працюють над розширення сполучення. УЗ запустила тестовий потяг Київ - Варшава

Сьогодні 31 травня, в рейс вирушив тестовий потяг Київ - Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця".
Як відзначає пресслужба, напрямок Київ - Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.
Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.
Що робить "Укрзалізниця" для покращення ситуації:
"Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Укрзалізниці" нещодавно нагадали про те, як краще дістатись до Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.