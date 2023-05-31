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Работают над расширением сообщения. УЗ запустила тестовый поезд Киев - Варшава

Фото: УЗ запустила тестовый поезд Киев – Варшава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 31 мая, в рейс отправился тестовый поезд Киев - Варшава, сформированный из 14 стандартных вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныця".

Как отмечает пресс-служба, направление Киев - Варшава сегодня остается самым дефицитным, поскольку количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Ограниченное предложение мест обусловлено тем, что польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, имеющие 3-местные купе.

Что делает "Укрзализныця" для улучшения ситуации:

  • провела переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой;
  • получила технические согласования от польского регулятора UTK;
  • выполнила успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Укрзализныце" недавно напомнили о том, как лучше добраться до Польши.

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УкрзализныцяВаршаваКиев