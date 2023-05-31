Работают над расширением сообщения. УЗ запустила тестовый поезд Киев - Варшава

Как отмечает пресс-служба, направление Киев - Варшава сегодня остается самым дефицитным, поскольку количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Ограниченное предложение мест обусловлено тем, что польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, имеющие 3-местные купе.

Что делает "Укрзализныця" для улучшения ситуации:

провела переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой;

получила технические согласования от польского регулятора UTK;

выполнила успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.