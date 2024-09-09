Працюють 400 рятувальників. У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території

У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території. Рятувальники продовжують її ліквідовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
На місці працюють 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС із Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Чернівецької областей. Додатково залучено 17 одиниць техніки від лісового господарства.
Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється на нові ділянки. Для запобігання подальшому розповсюдженню залучено пʼять одиниць важкої інженерної техніки, яка створює мінералізовані смуги. Зокрема, працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.
Радіаційний фон на території в нормі, фахівці радіаційно-хімічного захисту продовжують моніторинг.
Російська агресія проти України призвела до масштабної екологічної катастрофи. Лісові пожежі, забруднення річок отруйними речовинами - це лише мала частина збитків, завданих нашим природним ресурсам.
До прикладу, наприкінці серпня виявили отруйну речовину в Десні, а пожежі в Чернігівській області та Чорнобильській зоні загрожують здоров'ю людей та екосистемі регіону.
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