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Работают 400 спасателей. В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории

  Фото: В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории. Спасатели продолжают его ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На месте работают 399 спасателей и 103 единицы техники от ГСЧС из Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областей. Дополнительно привлечено 17 единиц техники от лесного хозяйства.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется на новые участки. Для предотвращения дальнейшего распространения привлечено пять единиц тяжелой инженерной техники, которая создает минерализованные полосы. В частности, работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

Радиационный фон на территории в норме, специалисты радиационно-химической защиты продолжают мониторинг.

 
Фото: В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Загрязнение экосистемы

Российская агрессия против Украины привела к масштабной экологической катастрофе. Лесные пожары, загрязнение рек ядовитыми веществами – это лишь малая часть ущерба, нанесенного нашим природным ресурсам.

К примеру, в конце августа было обнаружено ядовитое вещество в Десне, а пожары в Черниговской области и Чернобыльской зоне угрожают здоровью людей и экосистеме региона.

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Киевская областьПожар