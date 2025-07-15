Працюючим пенсіонерам платять більше: які виплати в Україні
Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,8 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 520 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, у липні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 410,17 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 974,61 гривень.
З початку року середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7% (на 671,85 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів збільшилися також на 10,7% (на 593,55 гривень).
Розподіл пенсіонерів
Розподіл пенсіонерів на 1 липня 2025 року за видами призначених виплат був таким:
- за віком - 72,82%
- за інвалідністю - 14,90%
- у разі втрати годувальника - 6,63%
- за вислугу років - 5,09%
- соціальні пенсії - 0,52%
- довічне утримання суддів - 0,04%.
Нагадаємо, за 2024 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 11,3% (на 641,71 гривень) до 6 302,76 гривень. За 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень).
За даними Державного центру зайнятості, серед працюючих частка осіб віком старше 60 років становить 13,1%.
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