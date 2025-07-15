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Працюючим пенсіонерам платять більше: які виплати в Україні

Україна, Вівторок 15 липня 2025 14:28
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Працюючим пенсіонерам платять більше: які виплати в Україні Фото: пенсія працюючих пенсіонерів зросла до 7 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,8 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 520 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, у липні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 410,17 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 974,61 гривень.

З початку року середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7% (на 671,85 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів збільшилися також на 10,7% (на 593,55 гривень).

Розподіл пенсіонерів

Розподіл пенсіонерів на 1 липня 2025 року за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,82%
  • за інвалідністю - 14,90%
  • у разі втрати годувальника - 6,63%
  • за вислугу років - 5,09%
  • соціальні пенсії - 0,52%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Працюючим пенсіонерам платять більше: які виплати в Україні

Нагадаємо, за 2024 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 11,3% (на 641,71 гривень) до 6 302,76 гривень. За 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень).

За даними Державного центру зайнятості, серед працюючих частка осіб віком старше 60 років становить 13,1%.

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