Работающим пенсионерам платят больше: какие выплаты в Украине

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,8 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 520 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным ПФУ, в июле 2025 года средний размер пенсий составил 6 410,17 гривен, у работающих пенсионеров - 6 974,61 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,7% (на 671,85 гривен). За этот период пенсии неработающих пенсионеров увеличились также на 10,7% (на 593,55 гривен).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 июля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим: