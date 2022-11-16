Працюйте чи звільняйтесь. Маск висунув співробітникам Twitter нові вимоги

Новий власник Twitter Ілон Макс висунув співробітникам соцмережі нові жорсткі вимоги. Він наказав працювати старанніше чи звільнятися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Виданню вдалося ознайомитись з листом, який отримали співробітники Twitter. У ньому Маск попередив, що очікує від персоналу кращої роботи.
Співробітникам, які готові працювати далі, запропонували підписати угоду, натиснувши на посилання в електронному листі. Усіх, хто не зробить це, будуть звільнені і отримають тримісячну вихідну допомогу.
При цьому Маск заявив, що Twitter найближчим часом "має бути надзвичайно хардкорним". При цьому новий власник компанії хоче скасувати віддалену роботу. У виданні зазначають, що це може призвести до великих звільнень.
"Це означатиме довгі години роботи з високою інтенсивністю. Тільки виняткова робота вважатиметься прохідним балом", - йдеться у листі.
За даними ЗМІ, Маск посилює кадрову політику на тлі невдалого запуску першого продукту Blue Verified. Користувачам запропонували за 8 доларів на місяць купити синю галочку. Це нібито мало зменшити кількість реклами і зробити їх повідомлення більш помітними.
Однак оновлення виявилося провальним, оскільки у Twitter почали з'являтися фальшиві облікові записи відомих персон.
Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter розпустила раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.
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