Работайте или увольняйтесь. Маск выдвинул сотрудникам Twitter новые требования

Новый владелец Twitter Илон Макс выдвинул сотрудникам соцсети новые жесткие требования. Он приказал работать усерднее или увольняться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Изданию удалось ознакомиться с письмом, которое получили сотрудники Twitter. В нем Маск предупредил, что ожидает от персонала лучшей работы.
Сотрудникам, которые готовы работать дальше, предложили подписать соглашение, кликнув по ссылке в электронном письме. Все, кто не сделают это, будут уволены и получат трехмесячное выходное пособие.
При этом Маск заявил, что Twitter в ближайшее время "должен быть чрезвычайно хардкорным". При этом новый владелец компании хочет отменить удаленную работу. В издании отмечают, что это может привести к большим увольнениям.
"Это будет означать долгие часы работы с высокой интенсивностью. Только исключительная работа будет считаться проходным баллом", - говорится в письме.
По данным СМИ, Маск ужесточает кадровую политики на фоне неудачного запуска первого продукта Blue Verified. Пользователям предложили за 8 долларов в месяц купить синюю галочку. Это якобы должно было уменьшить количество рекламы и сделать х сообщения более заметными.
Однако обновление оказалось провальным, поскольку в Twitter начали появляться фальшивые аккаунты известных персон.
Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом он укрепил свой контроль над компанией.
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