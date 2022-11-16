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Работайте или увольняйтесь. Маск выдвинул сотрудникам Twitter новые требования

Фото: новый владелец Twitter Илон Макс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый владелец Twitter Илон Макс выдвинул сотрудникам соцсети новые жесткие требования. Он приказал работать усерднее или увольняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Изданию удалось ознакомиться с письмом, которое получили сотрудники Twitter. В нем Маск предупредил, что ожидает от персонала лучшей работы.

Сотрудникам, которые готовы работать дальше, предложили подписать соглашение, кликнув по ссылке в электронном письме. Все, кто не сделают это, будут уволены и получат трехмесячное выходное пособие.

При этом Маск заявил, что Twitter в ближайшее время "должен быть чрезвычайно хардкорным". При этом новый владелец компании хочет отменить удаленную работу. В издании отмечают, что это может привести к большим увольнениям.

"Это будет означать долгие часы работы с высокой интенсивностью. Только исключительная работа будет считаться проходным баллом", - говорится в письме.

По данным СМИ, Маск ужесточает кадровую политики на фоне неудачного запуска первого продукта Blue Verified. Пользователям предложили за 8 долларов в месяц купить синюю галочку. Это якобы должно было уменьшить количество рекламы и сделать х сообщения более заметными.

Однако обновление оказалось провальным, поскольку в Twitter начали появляться фальшивые аккаунты известных персон.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом он укрепил свой контроль над компанией.

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