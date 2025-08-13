Працював на спецслужби РФ: у Києві засудили підпалювача військових авто та "Укрпошти"

Голосіївський районний суд Києва визнав винним 41-річного місцевого мешканця, який організував серію підпалів у столиці за вказівкою російських спецслужб.

За даними слідства, чоловік працював автомеханіком і використовував паливо з автівок клієнтів для створення запалювальної суміші.

Фото: у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові авто (t.me/gunpKyiv)

Після узгодження цілей із куратором він підпалив два транспортні засоби, що належали військовослужбовцям, та відділення "Укрпошти".

Суд призначив фігуранту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Вчинок киянина кваліфіковано як співпрацю зі спецслужбами РФ із метою підриву безпеки держави.