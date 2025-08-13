RU

Работал на спецслужбы РФ: в Киеве осудили поджигателя военных авто и "Укрпочты"

Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Голосеевский районный суд Киева признал виновным 41-летнего местного жителя, который организовал серию поджогов в столице по указанию российских спецслужб.

По данным следствия, мужчина работал автомехаником и использовал топливо из автомобилей клиентов для создания зажигательной смеси.

 
Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv)

После согласования целей с куратором он поджег два транспортных средства, принадлежавших военнослужащим, и отделение "Укрпочты".

Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Поступок киевлянина квалифицирован как сотрудничество со спецслужбами РФ с целью подрыва безопасности государства.

Подобные случаи подобные случаи

Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.

Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.

В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.

