Працював на розвідку РФ. У Нідерландах росіянин отримав вирок за "злив" технологій мікрочіпів

За даними агентства, з 2015 по 2024 роки росіянин працював у нідерландських компаніях у напівпровідниковій галузі, таких як ASML та NXP Semiconductors.

У чому його звинуватили

Він надав "технічну допомогу" Росії, передавши їй файли, що містять інформацію про налаштування виробничих ліній для виготовлення мікрочіпів.

"Такі дії можуть сприяти зміцненню військового чи стратегічного потенціалу Росії, що спричиняє негативні наслідки для України та опосередковано впливає на міжнародну безпеку та стабільність", - йдеться у рішенні суду.

Відомо, що Аксьонов скопіював файли з серверів ASML та NXP на USB-флешку та жорсткий диск, які він мав передати співробітнику ФСБ у Москві. Прокурор вимагав засудити обвинуваченого на чотири роки, але суд скоротив термін на один рік, оскільки не вдалося встановити, чи отримав Аксьонов оплату за свої дії.

Порушив санкції ЄС

При цьому Аксьонов порушив санкції ЄС, введені у 2014 році у відповідь на захоплення Росією Криму та розширені після її вторгнення в Україну у 2022 році. Вони забороняють надання технічної допомоги Росії та передачу їй подібних технологій, які можуть бути використані для виготовлення озброєнь, зазначив суд.