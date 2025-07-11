Работал на разведку РФ. В Нидерландах россиянин получил приговор за "слив" технологий чипов

По данным агентства, с 2015 по 2024 годы россиянин работал в нидерландских компаниях в полупроводниковой отрасли, таких как ASML и NXP Semiconductors.

В чем его обвинили

Он оказал "техническую помощь" России, передав ей файлы, содержащие информацию о настройке производственных линий для изготовления микрочипов.

"Такие действия могут способствовать укреплению военного или стратегического потенциала России, что влечет негативные последствия для Украины и косвенно влияет на международную безопасность и стабильность", - говорится в решении суда.

Известно, что Аксенов скопировал файлы с серверов ASML и NXP на USB-флешку и жесткий диск, которые он должен был передать сотруднику ФСБ в Москве. Прокурор требовал осудить обвиняемого на четыре года, но суд сократил срок на один год, поскольку не удалось установить, получил ли Аксенов оплату за свои действия.

Нарушил санкции ЕС

При этом Аксенов нарушил санкции ЕС, введенные в 2014 году в ответ на захват Россией Крыма и расширенные после ее вторжения в Украину в 2022 году. Они запрещают оказание технической помощи России и передачу ей подобных технологий, которые могут быть использованы для изготовления вооружений, отметил суд.