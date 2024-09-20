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Працював на російську розвідку. СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ

Фото: СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який працював на розвідку Росії (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Запоріжжі затримали агента воєнної розвідки Російської Федерації (РФ). Ним виявився демобілізований строковик Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Затриманий шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. Згідно з даними СБУ, ворога найбільше цікавили позиції командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. У тому ж числі шпигун намагався дізнатись основні маршрути руху наших воїнів, а також кількість й найменування бойової техніки. 

Шпигуном виявився завербований ворогом 22-річний демобілізований строковик, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору російської розвідки він потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області й також співпрацюють з ворогом

 

Фото: СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який працював на розвідку Росії (t.me/SBUkr)

"У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил Росії, що базується у Севастополі", - пише СБУ й додає, що особу окупанта вже було установлено

Спочатку ворожа розвідка вимагала від свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій він раніше проходив службу. Пізніше, за завданням ворога, він обходив прифронтове місто й приховано фіксував позиції наших бійців та мостів. 

Ворог планував використати отриману інформацію для підготовки ударів з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії. Втім, агент було спіймано "на гарячому". 

"На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором", - додає СБУ. 

Що загрожує 

Затриманому оголосили підозру за  ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові нещодавно затримали агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях.

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