Работал на россиян. СБУ разоблачила чиновника-предателя Херсонской ОВА
В Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта. Им оказался чиновник ОВА, работавший на россиян во время оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
После захвата Херсона предатель добровольно согласился войти в незаконно созданное "Главное управление Министерства внутренних дел Херсонской области". Его назначили "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно криминалистического центра".
Предатель занимался "экспертизами финансовой деятельности предприятий". Они были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний.
Также во время оккупации региона коллаборант ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения Херсона предатель пытался залечь на дно, а затем устроился в Херсонскую ОВА.
СБУ разоблачили преступника, по месту его жительства нашли распечатанные приказы и инструкции россиян для подготовки "экспертиз", а также документы, подтверждающие его "стажировку" в Москве.
Мужчине объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: СБУ разоблачила чиновника-предателя Херсонской ОВА (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее СБУ разоблачила, как работала псевдополиция, созданная россиянами, в оккупированном Херсоне.
Также правоохранители обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.
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