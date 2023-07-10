Працював у поліції окупантів. Жителя Єнакієвого засуджено до 15 років ув'язнення

Як з'ясували слідчі, у 2014 році чоловік звільнився з дорожньо-патрульної служби ГУ МВС у Донецькій області. Там він пропрацював 9 років. Після окупації міста росіянами експравоохоронець залишався в рідному місті.

У липні 2022 року він добровільного обійняв посаду "старшого інспектора відділу державної автомобільної інспекції міста Єнакієвого управління державної автомобільної інспекції МВС ДНР".

Також його направили працювати до Лиману після захоплення міста росіянами.

"До обов'язків засудженого входило регулювання дорожнього руху, огляд транспорту на наявність зброї чи боєприпасів, перевірка документів та вишукування проукраїнськи налаштованих людей під час патрулювання вулиць", - розповіли у прокуратурі.

Окрім цього "інспектор" виступав для пропагандистських телеканалів, де розповідав про нібито захист "законних інтересів громадян". Цим він створював видимість збереження правопорядку на захоплених територіях.

Наразі засуджений перебуває у розшуку.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали ворожого агента, який готував ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу у Миколаєві.

До того ж, послушника Почаївської Успенської лаври, який виправдовував агресію РФ проти України, засудили до п'яти років ув'язнення.

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