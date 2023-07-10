Работал в полиции окупантов. Житель Енакиева приговорен к 15 годам заключения

Как выяснили следователи, в 2014 году мужчина уволился из дорожно-патрульной службы ГУ МВД в Донецкой области. Там он проработал девять лет. После оккупации города россиянами экс-блюститель оставался в родном городе.

В июле 2022 года он добровольно вступил в должность "старшего инспектора отдела государственной автомобильной инспекции города Енакиево управления государственной автомобильной инспекции МВД ДНР".

Также его направили работать в Лиман после захвата города россиянами.

"В обязанности осужденного входило регулирование дорожного движения, осмотр транспорта на наличие оружия или боеприпасов, проверка документов и изыскание проукраински настроенных людей во время патрулирования улиц", - рассказали в прокуратуре.

Кроме этого "инспектор" выступал для пропагандистских телеканалов, где рассказывал о якобы защите "законных интересов граждан". Этим он создавал видимость сохранения правопорядка на захваченных территориях.

В настоящее время осужденный находится в розыске.

Напомним, недавно правоохранители задержали вражеского агента, готовившего ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в Николаеве.

К тому же послушника Почаевской Успенской лавры, оправдывавшего агрессию РФ против Украины, приговорили к пяти годам заключения.

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