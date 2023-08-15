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Працював на окупантів. У Броварах затримали співробітника колонії з Херсонської області

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Бровари, Вівторок 15 серпня 2023 15:40
Працював на окупантів. У Броварах затримали співробітника колонії з Херсонської області Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього співробітника колонії міста Гола Пристань (Херсонська область) затримали в Броварах. Минулого року він працював на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Колишній працівник Голопристанської виправної колонії після повномасштабного вторгнення РФ перейшов на бік ворога.

У липні 2022 року він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити в так званій установі "Голопристанська виправна колонія №7", яку вони незаконно створили.

Працював на окупантів. У Броварах затримали співробітника колонії з Херсонської області

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Він працював старшим інструктором-кінологом. До жовтня 2022 року чоловік організовував роботу кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони установи виконання покарань", - йдеться у повідомленні.

Що йому загрожує

В подальшому він переїхав до міста Бровари Київської області, зареєструвавшись як внутрішньо переміщена особа, отримував всі належні переселенцям виплати. Проте його виявили та затримали правоохоронці.

Експрацівнику пенітенціарної служби повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Після початку вторгнення РФ в Україну правоохоронці зафіксували десятки випадків, коли місцеві жителі почали допомагати росіянам. Частину з них уже вдалося затримати, оголосити підозри та відправити до в'язниці.

Раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

Також у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.

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