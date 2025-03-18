Працював на оборонному заводі та зливав дані про ЗСУ: СБУ затримала шпигуна РФ

Агент ФСБ шпигував на оборонному заводі в Кіровоградській області. Він збирав розвіддані для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Агент ФСБ, який шпигував на оборонному заводі Кіровоградщини, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Відповідне рішення ухвалив суд на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України (СБУ).

Як встановила контррозвідка СБУ, зрадник був інтегрований до оборонної компанії в Кіровоградській області для збору розвідданих.

Його основним завданням було отримання інформації про кількість та види бойової техніки ЗСУ, що проходила ремонт і модернізацію на підприємстві. Для цього агент влаштувався на посаду завгоспа заводу.

Фото: Служба безпеки України

Зловмисника затримали "на гарячому" після того, як він зробив фотографії таємних документів компанії. Як з’ясувалося, чоловік був місцевим жителем і потрапив у поле зору ФСБ до початку повномасштабної війни, виражаючи прихильність до агресії Росії.

Після 24 лютого 2022 року на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який визначив завдання щодо роботи на ворога.

Суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Розслідування було проведено співробітниками СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.